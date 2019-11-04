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4 ноября • обновлено в 14:03
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Снова бабье лето: Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на неделю

1.1т Читать материал на украинском

В период с 4 по 10 ноября в Украине будет наблюдаться очередное "бабье лето".

Днем температура воздуха может достигать 20 градусов выше нуля. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Этот период можно назвать вторым бабьим летом, уже ноябрьским. Оно будет длиться, как минимум, неделю, а дальше посмотрим", – сообщил он.

Этот период можно назвать вторым бабьим летом, сказал синоптик

Этот период можно назвать вторым бабьим летом, сказал синоптик

По словам синоптика, потепление, которое началось по всей территории Украины, связано с теплой воздушной массой, которая пришла в страну со Средиземного моря. "В связи с мощным потоком южного ветра температуры будут подниматься даже до 20 градусов по Украине", – спрогнозировал он.

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По оценкам синоптика, на протяжении недели дневные температуры воздуха смогут достигать 18-20 градусов выше нуля, причем, не только на юге, но и в центре страны. "Мы не ожидаем, что ночные температуры будут опускаться ниже нуля. Будет от 5 до 10 градусов тепла, на юге в отдельные дни даже до 13-15 градусов", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали в Украине порывистый ветер в понедельник, 4 ноября.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Погода в Киеве
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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