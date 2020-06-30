Снизился вдвое: глава Минздрава озвучил "хорошую новость" о коронавирусе в Украине

Уровень заболеваемости коронавирусом среди медиков с апреля снизился в два раза.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook по итогам онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки" и послом делегации ЕС в Украине.

"Рассказал о положительных сдвигах: если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", – заявил он.

Степанов провел встречу с послами "Большой семерке", обсуждали COVID-19 в Украине. Фото – Facebook Степанова.

Степанов провел встречу с послами "Большой семерке", обсуждали COVID-19 в Украине. Фото – Facebook Степанова.

Степанов отметил, что это стало возможным после того, как больницы обеспечили средствами индивидуальной защиты, которых "в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали".

Степанов провел встречу с послами "Большой семерке", обсуждали COVID-19 в Украине. Фото – Facebook Степанова.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на 30 июня подтверждены 44 334 случая COVID-19, из них 706 – за прошедшие сутки. Медики составляют около 15% от общего количества инфицированных.