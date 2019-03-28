"Снимайте трусики, коррупционеры": Соколова заявила о походе в политику

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что на выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью 2019 года, будет голосовать за себя лично.

Также она в шутливой манере представила свою предвыборную программу в шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Я отвечу на самый задаваемый мне вопрос: за кого я буду голосовать? Я вам честно отвечу — я буду голосовать за себя на ближайших выборах в Верховную Раду Украины. Для президента я слишком молода, для царицы — слишком украинка. Прошу ознакомиться с моей предвыборной программой: Украина — это Киевская Русь, 400 ударов салом по *балу и снимайте трусики, господа коррупционеры", — с иронией отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова обратилась с проникновенным призывом к украинцам накануне выборов. Она призвала их взять на себя ответственность за будущее родной страны и не отдавать свой голос бездумно, чтобы их страну никто не пробовал на вкус.

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