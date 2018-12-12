Снежный шторм наступает: украинцы рассказали, как подготовились

Украинцы не считают надвигающийся снежный шторм проблемой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. В нем мы поинтересовались, что читатели думают об ухудшении погоды, которое синоптики прогнозируют на 12 и 13 декабря.

"Украинцев напугали снежным штормом: вы подготовились?" — на такой вопрос предлагалось дать ответ.

66% опрошенных выбрали такой вариант: "Тоже мне проблема — зима же, снег, красота!"

14% сказали: "Оденусь потеплее и буду добираться до работы без авто".

11% украинцев напугал такой погодный прогноз. "Пожалуй, останусь дома вообще", — ответили они.

9% уверенны, что снег не помешает их планам. "Поеду на машине: "переобулся", взял лопату", — рассказали о своей подготовке к зиме респонденты.

Всего в интерактиве взяли участие более 7,6 тысяч человек.

Aftenposten

Как сообщал OBOZREVATEL, киевских водителей призвали отказаться от поездок на авто 12 и 13 декабря, так как в эти дни будут наблюдаться обильные осадки.

Ранее синоптики рассказали, что на Новый год Украину ожидает легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже ноля.

Также стало известно, что пик морозов в Украине будет в феврале.