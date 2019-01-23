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Снежный апокалипсис: в Украине пошли на срочные меры

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В Украине из-за резкого ухудшения погоды главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезпеци, Нацполиции, ГосЧС поручили перевести на круглосуточный режим функционирования штабов всех уровней.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Нацполиции было поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог.

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"Срочно! Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил: главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезпеци, Нацполиции, ГосЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабов всех уровней на период осложнения погодных условий", – написал Зубко.

Также он поручил обеспечить мониторинг ситуации, своевременное привлечение необходимых сил и средств, организацию взаимодействия по противодействию угрозам.

"Предусмотреть привлечение резервной снегоочистительной техники подрядных организаций, информирование через СМИ населения, водителей и перевозчиков об ожидаемом осложнении погоды и соблюдении мер безопасности; заблаговременное ограничение движения, в том числе пассажирских перевозок", – отметил он.

Снежный апокалипсис: в Украине пошли на срочные меры

ГосЧС и Нацгвардия в свою очередь должны обеспечить готовность тяжелой инженерной и снегоочистительной техники, техники повышения проходимости, мобильных пунктов обогрева и своевременное их привлечение для оказания помощи участникам дорожного движения в случае образования транспортных заторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января, в Украине активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Геннадий Зубко
Место
Украина
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