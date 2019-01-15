Снежно и влажно: синоптик дала теплый прогноз погоды на ближайшие дни

Ночь на среду, 16 января, в Украине будет морозной. Столбики термометров опустятся до -4…-10 градусов, а кое-где на Севере и в Центре страны еще ниже.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facbook. Согласно ее прогнозу, днем "минусы" ожидаются небольшие: 1-4 градуса мороза.

В западных областях и на юге Украины ночью 0-3 мороза, днем 0-3 тепла.

"На Западе в среду выпадет снег и даже местами с дождем. Ведь - тепло. Ближайшей ночью на юго-востоке, Запорожье, Донецкой и Луганской областях пройдет мокрый снег. Еще в дневные часы возможен снег в Сумской и Харьковской областях. Другие районы, которые не попадают во влажные, упомянутые выше, - без существенных осадков", - написала она.

Снег в Украине static.ngs.ru

В Киеве 16 января будет без осадков, ночью -5... -8 градусов, днем -2… -4 градуса.

В четверг, 17 января, ночь еще будет морозной, а вот днем 17 и 18 января в столице потеплеет до оттепели.

На курортах Египта станет прохладнее. В частности, в Шарм-эль-Шейхе температура не превысит отметку +18 градусов днем. Та же ситуация будет наблюдаться и в Хургаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в Украине ожидаются метели, шквалы и снеголавинная опасность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!