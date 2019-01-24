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Снежная буря переместилась: появился уточненный прогноз погоды по Украине

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В четверг, 24 января, в Украине сохранится неблагоприятная погода, снежная буря переместится на восток.

Так, в центральных и восточных областях снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, на Харьковщине и Луганщине ночью сильный снег, температура ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части местами дождь, температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​2-7° тепла, в Крыму 9-14°.

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Погода в Украине

Погода в Украине

РСН

На остальной территории снег, лишь днем ​​в северных областях без осадков, температура ночью 7-12° мороза, днем ​​3-8° мороза.

На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточной части порывы 15-20 м/с, метели.

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Погода в Киеве 24 января будет без осадков (снег постепенно прекратится), но морозной: до -10 градусов ночью и до -6 градусов днем.

На дорогах по-прежнему сохраняется опасная ситуация.

Снежная буря переместилась: появился уточненный прогноз погоды по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 23 января, в Украине из-за сложных погодных условий перекрыли дорогу в семи регионах страны. В пресс-службе Национальной полиции отметили, что движение ограничено для тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств.

Снежная буря переместилась: появился уточненный прогноз погоды по Украине

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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