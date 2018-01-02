Снес бетонный забор и разгромил больше 20 машин: в Ривне произошла страшная авария

В Ривне на улице Евгения Коновальца в ночь на 2 января иномарка снесла бетонный забор и разбила более двух десятков машин.

Об этом говорится в отделе коммуникации полиции Ривненской области.

Авария случилась около трех часов ночи. 26-летний местный житель на Mercedes S 500 не справился с управлением. Он выехал на обочину и врезался в бетонный забор. Помимо этого, иномарка повредила пять авто, которые стояли вдоль ограждения. Обломки же забора разбили 20 припаркованных машин.

Водитель Mercedes получил открытую черепно-мозговую травму. Медики госпитализировали его без сознания в реанимационное отделение центральной городской больницы. Его состояние расценивается как тяжелое.

В салоне авто находились трое пассажиров. 39-летний мужчина сломал плечо, 40-летний – получил легкие телесные повреждения. Третий человек не пострадал. По словам врачей, от них исходил запах спиртных напитков. Окончательный вердикт будет известен после экспертизы. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование.

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