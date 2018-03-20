В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

Во многих регионах Украины 20 марта ухудшится погода – ожидаются обильные снегопады.

"По данным Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Украины гололедица, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед", – сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждение о непогоде meteo.gov.ua

Осадки не прекратятся и в среду. Ночью и утром 21 марта в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается сильный снег, прирост снега будет ориентировочно 10-12 см.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, 20 марта в Карпатах, а 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Предупреждение о снеголавинной опасности meteo.gov.ua

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве 20 марта пойдет снег, будет усиливаться северо-восточный ветер, днем ожидается ​​до -5 градусов.