Снегопады и лавинная опасность: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В некоторых регионах Украины 19 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за осложнения погодных условий.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в южных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В связи со снегопадом на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

"Возможен сход средних и крупных лавин при низких дополнительных нагрузках. При возможности следует избегать крутых склонов!" — советуют синоптики.

По данным снеголавинных станций, по состоянию на 08:00 19 декабря на станции Пожежевская: температура воздуха: -5...-2°, ветер, облачно. Высота снежного покрова составляет 37-67 см, снег нестабилен, лавиноопасно.

На станции Плай - температура воздуха -7...-5°, ветер, ясно. Высота снежного покрова составляет 16-49 см.

На посту Драгобрат температура воздуха -10...-8°. Высота снежного покрова составляет 79 см.

Температура ночью составит 9-14 градусов мороза, днем 3-8 мороза. В южных и восточных областях ночью 5-10 градусов, днем 1-6 мороза. На дорогах местами гололедица. В Крыму ночью около 0, а днем 2-4 градуса тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на этой неделе ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет идти снег.

2019 год может стать самым жарким в истории из-за феномена Эль-Ниньо — резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.