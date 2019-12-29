Снегопады и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В воскресенье, 29 декабря, в Украину придет настоящая зимняя погода. Так, температура продолжит понемногу снижаться и пойдет снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, влажная и более прохладная воздушная масса охватит почти всю территорию страны. Везде, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, на Прикарпатье ожидается небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, в центральных и южных областях местами налипание мокрого снега.

Снег в Украине "РБК-Украина"

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 7-11° мороза (днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла).

В Киеве 29 декабря днем прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью и днем 0-2° мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых дней нового 2020 года Украину ждет новая волна потепления. Прогноз погоды на начало года обещает постепенное повышение температуры воздуха.

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