МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

Снежная буря после продолжительного пребывания в центральных областях Украины 16 декабря добралась до Закарпатья и Прикарпатья.

В течение суток в этих регионах снежило с такой силой, что в некоторых городах была практически нулевая видомость, службы не успевали расчищать дороги, а спасатели – вытаскивать машины из сугробов (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На Закарпатье началась настоящая зима и на автодорогах края стартовала буксировка транспортных средств. В течение минувших суток для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области спасатели оказали помощь в буксировке 6 транспортных средств, в которых находилось 6 человек", – сообщает управление ГосЧС в Закарпатской области.

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

ГосЧС

Как говорится в сюжете ТСН, наихудшая ситуация наблюдается на сельских дорогах. Так, На Тернопольщине в Козивском районе в сугробах оказался рейсовый микроавтобус с 15 пассажирами. Также застрял автобус с 60 пассажирами в Полтавской области.

Новости
Снегопад в Киеве: что известно о ''жертвах'' непогоды
Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

ГосЧС

На Волыни с обочин вытащили 16 машин, среди них две кареты скорой. А в Луцке из-за снега на дорогах образовались пробки.

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

ГосЧС

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

На Прикарпатье снег шел без остановки почти сутки, а на дорогах даже днем была плохая видимость. Некоторые села оказались отрезаны от цивилизации, потому что перестал ходить транспорт.

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

ГосЧС

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

ГосЧС

Прогноз синоптиков для жителей Западной Украины остается неутешительным. По данным Укргидрометцентра, снежный "армагедон" ожидается 18 и 19 декабря.

Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео
Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что в Украину ворвется похолодание. В частности, в некоторых местах температура опустится до -15 градусов.

Место
Украина
Теги
погодаснегопад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги