Снега по колено! Города Украины оказались в снежной ловушке. Фото и видео

Снежная буря после продолжительного пребывания в центральных областях Украины 16 декабря добралась до Закарпатья и Прикарпатья.

В течение суток в этих регионах снежило с такой силой, что в некоторых городах была практически нулевая видомость, службы не успевали расчищать дороги, а спасатели – вытаскивать машины из сугробов (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На Закарпатье началась настоящая зима и на автодорогах края стартовала буксировка транспортных средств. В течение минувших суток для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области спасатели оказали помощь в буксировке 6 транспортных средств, в которых находилось 6 человек", – сообщает управление ГосЧС в Закарпатской области.

ГосЧС

Как говорится в сюжете ТСН, наихудшая ситуация наблюдается на сельских дорогах. Так, На Тернопольщине в Козивском районе в сугробах оказался рейсовый микроавтобус с 15 пассажирами. Также застрял автобус с 60 пассажирами в Полтавской области.

ГосЧС

На Волыни с обочин вытащили 16 машин, среди них две кареты скорой. А в Луцке из-за снега на дорогах образовались пробки.

ГосЧС

На Прикарпатье снег шел без остановки почти сутки, а на дорогах даже днем была плохая видимость. Некоторые села оказались отрезаны от цивилизации, потому что перестал ходить транспорт.

ГосЧС

ГосЧС

Прогноз синоптиков для жителей Западной Украины остается неутешительным. По данным Укргидрометцентра, снежный "армагедон" ожидается 18 и 19 декабря.

У вас також сніг поколінах?❄️

Я ще раз скажу, що я закохана у цю дивовижну атмосферу✨🎄 pic.twitter.com/JBW0FpJ99L — Sunne43 (@sunne43) 17 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что в Украину ворвется похолодание. В частности, в некоторых местах температура опустится до -15 градусов.