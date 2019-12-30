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30 декабря • обновлено в 07:43
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Снега не ждать? Синоптики изменили предновогодний прогноз по Украине

1.2т
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В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается солнечная и морозная погода – в среднем от 0 до –3 градусов.

Долгожданного снега, по данным синоптиков Укргидрометцентра, не будет.

В частности, погода на западе и севере Украины будет ясной, без осадков. Дневная температура воздуха в среднем составит +1...–3 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до –7.

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Приморозит до -9 °C: прогноз погоды в Украине на 30 декабря от ObozTV

Синоптики изменили предновогодний прогноз по Украине

Синоптики изменили предновогодний прогноз по Украине

golos.ua

В то же время на востоке, центре и юге Украины погода будет несколько теплее – от 0 до +4. Там тоже не ожидается ни снега, ни дождя, и будет солнечно.

Погода в Украине 30 декабря

Погода в Украине 30 декабря

Скриншот

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с температурой воздуха до –3 –5 градусов ночью, а днем ​​до –1 –3 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали настоящую зиму в последние дни декабря.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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