Снега не ждать? Синоптики изменили предновогодний прогноз по Украине

В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается солнечная и морозная погода – в среднем от 0 до –3 градусов.

Долгожданного снега, по данным синоптиков Укргидрометцентра, не будет.

В частности, погода на западе и севере Украины будет ясной, без осадков. Дневная температура воздуха в среднем составит +1...–3 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до –7.

Синоптики изменили предновогодний прогноз по Украине golos.ua

В то же время на востоке, центре и юге Украины погода будет несколько теплее – от 0 до +4. Там тоже не ожидается ни снега, ни дождя, и будет солнечно.

Погода в Украине 30 декабря Скриншот

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с температурой воздуха до –3 –5 градусов ночью, а днем ​​до –1 –3 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали настоящую зиму в последние дни декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадков не ожидается.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

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