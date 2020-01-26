Наступит засуха? Метеоролог предупредила о новой опасности в Украине из-за отсутствия снега

Из-за отсутствия снега в Украине могут обмелеть реки, а южные территории и Полесье могут превратиться в пустыню.

Тревожный прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Gazeta.ua.

"Количество осадков за год почти не меняется. Меняется их структура. Идут в основном дожди, а не снег. А реки питаются от него. Если теряем снег, то в них меньше воды. Это влияет на увлажненность почвы и наличие пресной воды для орошения в теплый период", – пояснила она.

Названа новая опасность отсутствия снега в Украине

"Проблема пресной воды актуальна не только для южных областей. Она есть даже на Полесье, где до недавнего времени осушали болота. Там песчаные почвы. И если осадков выпадает недостаточно, становится засушливо. Местность впоследствии может превратиться в пустыню", – предупредила метеоролог.

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