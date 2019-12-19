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19 декабря • обновлено в 07:03
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Снега не будет: синоптики уточнили прогноз в День святого Николая в Украине

1.1т
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В Украину 19 декабря, в День святого Николая, придет небольшое похолодание, осадки по-прежнему не ожидаются.

Как сообщает Укргидрометцентр, также будет наблюдаться туман – во всех регионах, кроме северных областей. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°.

Новости
Погода приготовила подарки на Святого Николая: прогноз на 19 декабря от ObozTV

Погода в Украине 19 декабря

Погода в Украине 19 декабря

Иллюстрация

В Киеве 19 декабря также без осадков; температура ночью около 5° тепла, днем 6-8° тепла.

Снега не будет: синоптики уточнили прогноз в День святого Николая в Украине

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как отмечать День святого Николая, какова его история и традиции и что нельзя делать 19 декабря.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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