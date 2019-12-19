Снега не будет: синоптики уточнили прогноз в День святого Николая в Украине

В Украину 19 декабря, в День святого Николая, придет небольшое похолодание, осадки по-прежнему не ожидаются.
Как сообщает Укргидрометцентр, также будет наблюдаться туман – во всех регионах, кроме северных областей. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге страны до 13°.
Погода в Украине 19 декабря
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В Киеве 19 декабря также без осадков; температура ночью около 5° тепла, днем 6-8° тепла.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как отмечать День святого Николая, какова его история и традиции и что нельзя делать 19 декабря.
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