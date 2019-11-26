Снега не будет? Появился прогноз погоды на Новый год-2020

В Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание, передают "Факты".

Снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

Новый год 2020 Иллюстрация

На Рождество станет еще холоднее: в среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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