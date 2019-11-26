Главная Новости
26 ноября • обновлено в 09:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Снега не будет? Появился прогноз погоды на Новый год-2020

1.1т
Читать материал на украинском

В Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание, передают "Факты".

Снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью.

Новости
Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать на праздники

Новый год 2020

Новый год 2020

Иллюстрация

На Рождество станет еще холоднее: в среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги