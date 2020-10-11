Снег, заморозки и +23: синоптики рассказали, каких погодных сюрпризов ждать в Украине

Настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. Однако днем в ряде областей воздух может прогреваться до +23 градусов.

Подробнее о погодной ситуации на ближайшую неделю – в материале OBOZREVATEL.

В Украине продолжится "лето"

"Существенного похолодания не ожидается", – рассказал OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло о погоде на ближайшие 10 дней, до 18 октября.

По его словам, в Украине по-прежнему сохраняется "метеолето", признаков вступления в осень нет. Среднесуточная температура воздуха стабильно выше 15 градусов, и только в западных областях около 15 градусов и ниже, в то время как норма для этого времени года – порядка 10 градусов выше нуля. "Сейчас температура выше нормы, и в норму она нескоро войдет", – подчеркнул эксперт.

Синоптик заметил, что погода будет достаточно нестабильной. "Особых осадков мы не ожидаем. Мы будем все время находиться в фронтальной зоне, поэтому в одном месте будет больше осадков, а в другом – меньше, что и наблюдалось в предыдущие дни. В одном месте может выпасть месячная норма осадков за 1-2 дня, а в соседнем населенном пункте осадков может почти не быть", – уточнил он.

В западных и северных областях будет холоднее, на юге и востоке – теплее, чем на остальной территории страны. "Меньше всего осадков будет на юго-востоке Украины, больше всего – по линии Киев – Одесса", – добавил Мурмыло.

"Заморозков в течение октября мы пока не ожидаем. В октябре будет теплая, туманная, дождливая погода с осадками разной интенсивности. Существенных похолоданий, чтобы были морозы в воздухе, пока не видно", – сообщил синоптик.

На юге Украины воздух прогреется до +23 градусов. wallpapers-image

Снег в горах, заморозки на равнине

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев рассказал OBOZREVATEL, что до 16-17 октября в Украине будет относительно тепло.

"Воздух будет прогреваться выше нормы, до 23 градусов на юге, до 20 градусов на севере. На западе чуть прохладнее, до 18-19 градусов", – отметил он.

С пятницы, 16 октября, с западных областей начнется похолодание. В течение суток температура воздуха понизится в среднем на 5-7 градусов. Днем она составит до 15 градусов, ночью – до 10 градусов. В Киевской, Житомирской, Сумской областях возможны заморозки.

Похолодание будет связано с циклоном, который придет с юга и принесет дожди – на юге больше, немного меньше – в центре и на северо-востоке.

В период с 17 по 23 октября будет прохладно, но в основном сухо, днем 10-12 градусов, ночью 3-5 градусов, возможны заморозки. "Снега на равнинной территории Украины не будет, в Карпатах – возможен снег", – сказал синоптик.

По его словам, именно с 17 октября погода в Украине вернется к среднегодовой норме, к обычному климату. После 23 октября в западные регионы Украины придет циклон, могут начаться дожди.

В Украине продолжается метеорологическое лето. wallpapers-image

Идет теплая "пятидневка"

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал OBOZREVATEL, что сейчас погода в Украине разделена на "пятидневки" – пять дней сравнительно теплой погоды, пять дней – сравнительно холодной.

По состоянию на 9 октября холодная "пятидневка" закончилась и началась теплая. Серьезное похолодание он прогнозирует с 20 октября, а до этого – относительно теплую погоду с дождями средней интенсивности.

Синоптик заметил, что нынешний период потепления можно назвать бабьим летом. Еще один период потепления осенью этого года ожидается во второй декаде ноября. Его также можно будет отнести к бабьему лету.

Похолодание начнется с 20 октября. wallpapers-image

Погода бьет все рекорды

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала OBOZREVATEL, что нынешняя теплая осень – типичный признак смены климата. "У нас достаточно быстро меняется климат. Последние 10, а особенно 5, лет вообще чрезвычайно высокая температура", – сказала она.

"Но это не значит, что обязательно все дни у нас будут теплыми. Это говорит о том, что в крайнем случае 60% дней точно будут с температурой выше нормы. Но остается еще 40%, когда температура может быть в пределах нормы или ниже нормы", – пояснила ученый.

По ее словам, главная непосредственная причина изменений климата – потепление Мирового океана. "Та же Атлантика, тот же Тихий океан, Индийский имеют чрезвычайно высокую температуру. Атлантический океан в своей толще прогрелся почти на два километра. А в этом году беспрецедентно высокая температура в тропических широтах, благодаря чему имеем чрезвычайно мощную циклоническую деятельность. Такого активного сезона не было с 2005 года", – рассказала она.