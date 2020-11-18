Снег уже в ноябре и "плюсы" под Новый год: синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

В середине ноября в Украине выпал первый снег, который жители разных регионов смогут увидеть еще несколько раз до конца осени. А что касается ближайшей зимы, то она удивит разной погодой, но в целом будет похожа на европейскую.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чем закончится осень и каких сюрпризов ожидать от зимы 2020-21. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Снег не дождался зимы и ворвался преждевременно

Как отметил Горбань, в Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL он отмечал, что до конца месяца "температура будет трижды уходить в минус". Морозы ожидаются 19 – 20 ноября, 24 – 25 ноября и 28 – 29 ноября.

По расчетам синоптика, до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах - 2 - 4 градуса, а днем поднимется не выше 4 – 6 градусов. Периодически в тандеме с дождем будет выпадать небольшой снег.

Рождественские ярмарки в Киеве. Иллюстрация. Shutterstock

Зима нестабильная, но под Новый год морозов не будет

Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но не очень долго. Уже с 8-го декабря ожидаются морозы до -10 градусов, которые продержатся до середины месяца. Потом наступит небольшая оттепель с температурой +4 +6 градусов, но ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10 -13 градусов со снегом.

Как отметил синоптик, конец декабря, по традиции последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем. Так, собственно, мы и встретим новый 2021 год, подчеркнул Горбань в своем прогнозе.

Новый год в Киеве. Иллюстрация. kiev.informator.ua

Он добавил, что морозы продержатся также со средины января по середину февраля все в тех же температурных пределах: от -10 до -13 градусов. Зима в Украине все больше становится похожей на европейскую, отметил синоптик.

А народный синоптик Владимир Деркач ранее отмечал, что в период с 20 декабря может быть аномально теплая погода, которую он даже назвал бы "зимним бабьим летом".

Однако синоптик прогнозировал, что в последние дни 2020 года все же ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега.