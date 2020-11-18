Снег уже в ноябре и 'плюсы' под Новый год: синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

В середине ноября в Украине выпал первый снег, который жители разных регионов смогут увидеть еще несколько раз до конца осени. А что касается ближайшей зимы, то она удивит разной погодой, но в целом будет больше похожей на европейскую.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чем закончится осень и каких сюрпризов ожидать от зимы 2020-21. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Как отметил Горбань, в Украину идет холодный циклон, который принесет с собой дожди, мокрый снег и даже заморозки.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL он отмечал, что до конца месяца "температура будет трижды уходить в минус". Морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

По расчетам синоптика, до конца осени средняя температура ночью будет колебаться в пределах -2 -4 градусов, а днем будет подыматься не выше 4-6 градусов. Периодически в тандеме с дождем будет падать небольшой снег.

Начало зимы продолжит тенденцию ноября, но не долго. Уже с 8-го декабря ожидаются морозы до -10 градусов, которые продержатся до середины месяца. Потом будет небольшая оттепель с температурой в +4+6 градусов, но и это ненадолго. Уже с 20-х чисел декабря снова ожидаются морозы до -10-13 градусов со снегом.

Как отметил синоптик, конец декабря, по традициям последних лет, будет с плюсовой температурой, которую дополнит снег с дождем. Так, собственно, мы и встретим новый 2021 год, подчеркнул Горбань в своем прогнозе.

Он добавил, что морозы продержатся еще из средины января по средину февраля все в тех же пределах, от -10 до -13 градусов. Зима в Украине все больше становится похожей на европейскую, отметил синоптик.

А народный синоптик Владимир Деркач ранее отмечал, что в период с 20 декабря может быть аномально теплая погода, которую он даже назвал "зимним бабьим летом".

Но он прогнозировал, что в последние дни 2020 года все же ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега.