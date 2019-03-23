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Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине

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В Украине в северо-восточный областях в ночь на субботу, 23 марта, разбушевались разрушительные ураганы.

Как передает "Апостроф" со ссылкой на региональные СМИ, в городе Токмак (Запорожская область) ураганный ветер примерно за 10 минут сорвал крышу на железнодорожной станции и снес ее на рельсы. В результате ЧП никто не пострадал.

Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине

В Харькове накануне прошла гроза. Возле Харьковского национального аэрокосмического университета имени Жуковского ветер повалил дерево, а на улице Героев Труда ураганный ветер сорвал с палатки тент, а затем поднял в воздух ее каркас.

Ночью же в городе также выпал снег. Покрыв был небольшим, местами снег уже растаял.

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Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине

Также снег выпал в оккупированном Донецке. В сеть попали фото от пользователей.

Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине

В Сумах пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой. Там прошел сильный ливень, который перешел в град. Ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты, валил деревья и нанес ущерб заборам.

Из-за сильного ветра падали деревья также в Днепропетровской области.

Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине
Снег, ураганы и град: появились фото погодного армагеддона в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине из-за ужасной погоды погибли люди, много людей получили травмы разной степени тяжести.

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Место
Украина
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