Снег, шквалы и мороз до -16: синоптики предупредили о похолодании в Украине

Во вторник, 8 января, часть территория Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха.

В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без осадков, только на Волыни, Львовщине, Карпатах и Закарпатье во второй половине дня снег, местами метель с порывами южного ветра 15-20 м/с, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Погода в Украине Информатор

На дорогах Украины гололедица.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, умеренный, температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.

На курортах Египта также становится холоднее. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура воздуха днем не превышает +20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.