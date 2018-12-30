Снег с дождем: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

В Украине в воскресенье, 30 декабря, ожидается снежная и холодная погода. Осадков не предвидится лишь в центре страны.

По данным Укргидрометцентра, снег с дождем будет на западе Украины, а также в южных регионах. Снежный прогноз синоптики дали и для Донецкой области на востоке страны.

Здесь же будет и холоднее всего — до -5 градусов. Холодные воздушные массы будут находиться над Сумщиной, здесь температура воздуха снизится до -6.

В центре страны ожидается от -1 до +1 без осадков. На западе от +1 до +3. На юге от +1 до +3.

В Киеве в воскресенье будет сухо. Температура воздуха не поднимется выше +1 градуса.

Тем временем на курортах Египта тепло. В Шарм-эль-Шейхе ожидается до +21 градуса. В Хургаде — до +22.

Погода Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна похолодания в Украине продлиться до первых дней января 2019 года.

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