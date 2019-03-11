Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Во вторник, 12 марта, на территории Украины штормовой ветер стихнет, на западе пройдет дождь и мокрый снег.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду.

Температура воздуха будет низкой: ночью +2... -4 градуса, днем +2... +8 градусов. На юге также есть вероятность мокрого снега, на остальной территории — без существенных осадков.

В Киеве 12 марта ночью и утром — без осадков, во второй половине дня ожидается незначительные дождь и мокрый снег. Ветер ослабнет. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем +5... +6 градусов.

По прогнозу Диденко, большая часть недели осадков не принесет, только будет холодно, а вот 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление.

По прогнозу синоптиков, высокая снеголавинная опасность (4 уровень) в связи со снегопадами и метелями сохранится 12 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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