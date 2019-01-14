Снег перейдет в дождь: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В понедельник, 14 января, в Украине ожидается резкая перемена погодных условий. Так, в разных регионах будут наблюдаться снег, дождь, оттепель, мороз и сильный ветер.

В частности, в западных областях ожидается потепление до 0…+3 градусов тепла, при этом в ночное время столбики термометров опустятся до -1… -7 градусов, ожидается снег с дождем, в ночное время только снег.

В центральных, северных и восточных регионах будет похожая ситуация, только температура на 1-2 градуса ниже и там продолжит падать только снег.

"112 Украина"

На юге нашей страны — потепление до +3… +6 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут до -2… -5 градусов. И днем, и ночью ожидается выпадение осадков — сначала дождь, потом снег.

Синоптики также прогнозируют потенциально опасные погодные условия в западных регионах — сильный ветер.

"14 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах западной и центральной части Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). На "высокогорье" в восточной части Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", — сказано в сообщении.

На курортах Египта станет прохладнее. В частности, в Шарм-Эль-Шейхе температура не превысит отметку +18 днем. Та же ситуация будет наблюдаться и в Хургаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце следующей недели Украину ждет существенное потепление и прекращение осадков.

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