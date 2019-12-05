Снег отменяется: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Пятница в Украине будет сухой и солнечной из-за действия антициклона. При этом ожидается порывистый юго-западный ветер.

Из-за него температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха ближайшей ночью составит 1…-5 градусов, на западе -4…-10 градусов, завтра днем ​​ожидается +2…+5 градусов, на крайнем юге до +5…+8 градусов", – уточнила она.

В Киеве 6-го декабря осадки маловероятны. Ночью -2…-4 градуса, днем ​​+2…+5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, четверг, 5 декабря, в Украине ожидается в основном сухая погода, однако местами все же пойдет снег.

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