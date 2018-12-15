Снег, мороз и гололед: синоптики уточнили свежий прогноз погоды в Украине

В Украине в субботу, 15 декабря, погода существенно не изменится, температура по-прежнему будет неустойчивой.

Так, в западных и Одесской, ночью также в северных и центральных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Зима в Украине

Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла.

В Киеве 15 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.

В свою очередь Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице температура может опуститься до -11 градусов, в связи с чем повысится вероятность аварий и приобретений травм. Киевлян призвали быть осторожными на улице.

На курортах Египта в это время жарко. В частности, в Шарм-эль-Шейхе 15 декабря ожидается +26° +28°. Безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

В Хургаде немного холоднее — от +23° до +26°.Появившиеся на небе облака продержатся почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале рабочей недели отступит циклон, который принес снежные бури в некоторых областях.

По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.