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26 октября • обновлено в 23:18
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Снег каждый день и до -20: синоптик дал неожиданный прогноз на зиму-2019

5.6т Читать материал на украинском

Настоящая зима ворвется в Украину лишь с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

Такой прогноз дал народный синоптик Василий Горбань, передают "Вести". Он заявил, что температура будет постоянно колебаться - холод будет сменяться более теплыми днями.

"В первые три-четыре дня декабря будет минусовая температура, потом четыре-пять дней +3 +4 градуса. А с 12 декабря и до конца месяца - морозы, но всего -4 - 5 градусов. И только 24-25 декабря может быть -13 -15 градусов", - прогнозирует Горбань.

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При этом январь и февраль, по словам синоптика, будут жестче. Снег будет падать почти каждый день, а температура достигнет -20 градусов.

Иллюстрация

Иллюстрация

narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань ранее дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Только дурак Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.сегодня может дать прогноз на 10 дней и позже.
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