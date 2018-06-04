Снег и жара до +50: мир накрыли странные аномалии

В последнее время мир все чаще подвергается действию аномальных природных явлений, которые не всегда можно однозначно объяснить.

Журналисты обратили внимание на самые странные новости за прошедшую неделю, пишет "Сегодня".

Так, 1 июня в нескольких регионах РФ аномально опустилась температура воздуха и выпал снег. Осадки накрыли Набережные Челны и Елабугу, Урал и Поволжье. Несмотря на то, что снег не шел долго, он спел засыпать большую часть Омска.

В то же время аномальная жара началась в Мексике. Почти по всей стране объявили режим чрезвычайной ситуации. В некоторых штатах столбики термометров показывают до + 50-ти градусов по Цельсию. Это самый высокий показатель за последние сто лет.

А в Венесуэле аномалии не заметили, но наблюдается другая странность. В столице Каракасе метро стало бесплатным.

Причина – отсутствие сырья для изготовления билетов. Как сообщается, сырье для билетов, как и практически все оборудование метрополитена, закупалось за границей. Однако из-за глубочайшего экономического кризиса правительство вот уже год как отказывается предоставлять компании-перевозчику валюту для закупки сырья.

Тем временем странный инцидент случился и в Германии. Там из зоопарка сбежали опасные животные - два льва, два тигра и ягуар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США два журналиста телеканала WYFF News 4, который входит в состав NBC, погибли во время подготовки сюжета о последствиях шторма "Альберто", который обрушился на юг страны.