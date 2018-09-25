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Снег и заморозки: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

21.4тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди, во вторник, 25 сентября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и заморозки на поверхности почвы 0-3°.

Так, по всей территории будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях - умеренные осадки.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 9-14°, в южных и восточных областях 13-18°. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и днем ​​заморозки 0-3°.

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В Киеве 25 сентября облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем ​​10-12°.

Снег и заморозки: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни ударят первые заморозки и резко ухудшится погода.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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