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10 апреля • обновлено в 18:06
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Погода в Украине резко испортится: ожидаются снег и заморозки

3.4т
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Погода в Украине во вторник и среду, 14-15 апреля, существенно ухудшится. Ожидается резкое понижение температуры.

Об этом в Telegram сообщила народный синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что температура воздуха упадет днем до +4..+10 градусов, а в ночь на 15-е – к нулю и заморозкам.

Синоптик призвала обратить внимание на то, что во вторник и среду вместе с дождем, который принесет активный атмосферный фронт, в Украине ожидается также и мокрый снег.

Прогноз погоды по Украине

Прогноз погоды по Украине

politeka.net

В Киеве на днях также погода ухудшится, ожидается похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом.

"У нас еще есть время подготовиться к ненастью, особенно тем, у кого частные усадьбы. Похолодает в помещениях, поэтому позаботьтесь о теплой домашней одежде, чтобы не перемерзнуть.

Водители! Будьте особенно осторожными 14-15 апреля на дорогах", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно изменчивой.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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