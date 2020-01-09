Главная Новости
9 января • обновлено в 16:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Снег и заморозки: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

1.1т
Читать материал на украинском

В пятницу, 10 января, в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

Народный синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что на нашу страну надвигается циклон с атмосферным фронтом.

"Осадки наиболее вероятные на севере Украины, в западных областях, немного затронут центр и, возможно, Харьковскую область. Значительная часть востока и юга побудет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западным, умеренным", – отметила она.

Новости
Зима отменяется: синоптики спрогнозировали рекордное изменение погоды в Украине

Метеоролог сообщила, что температура воздуха днем будет 0...+5 градусов, а ночью от -2 до +3.

В Киеве завтра, 10 января, пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем ​​+ 3 градуса.

"В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно – облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета", – добавила Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что на Украину надвигается атмосферный фронт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
снегопад погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги