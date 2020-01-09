Снег и заморозки: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

В пятницу, 10 января, в Украине ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

Народный синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что на нашу страну надвигается циклон с атмосферным фронтом.

"Осадки наиболее вероятные на севере Украины, в западных областях, немного затронут центр и, возможно, Харьковскую область. Значительная часть востока и юга побудет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западным, умеренным", – отметила она.

Метеоролог сообщила, что температура воздуха днем будет 0...+5 градусов, а ночью от -2 до +3.

В Киеве завтра, 10 января, пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем ​​+ 3 градуса.

"В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно – облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета", – добавила Диденко.

Карта погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что на Украину надвигается атмосферный фронт.

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