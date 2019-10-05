Снег и заморозки: названа дата появления первых предвестников зимы в Украине

Первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября.

Об этом рассказал известный украинский синоптик Леонид Горбань, передает НВ. По его словам, после короткого прояснения они вернутся опять, но уже с мокрым снегом.

Ноябрь в Украине Факты

"Ноябрь ожидается очень холодным. 7-8 ноября будут сильные холодные дожди, а затем после короткого прояснения они вернутся уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. А в конце месяца в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом", - спрогнозировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени": 4—5 дней перед Покровой 14 октября и 3—5 дней еще после 20-го числа.

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