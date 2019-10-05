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5 октября • обновлено в 19:25
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Снег и заморозки: названа дата появления первых предвестников зимы в Украине

2.4т Читать материал на украинском

Первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября.

Об этом рассказал известный украинский синоптик Леонид Горбань, передает НВ. По его словам, после короткого прояснения они вернутся опять, но уже с мокрым снегом.

Ноябрь в Украине

Ноябрь в Украине

Факты

"Ноябрь ожидается очень холодным. 7-8 ноября будут сильные холодные дожди, а затем после короткого прояснения они вернутся уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. А в конце месяца в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом", - спрогнозировал он.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода снегопад
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гидность и томос согреют цеевропейцев
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Кизяки сушите нацисты - ваша новая традиция)))
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