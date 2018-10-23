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Ворвется холодный циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине 

4.2тЧитать материал на украинском

В Украину 24 октября придет циклон, который усложнит погоду практически на всей территории страны.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, воздушная масса с северо-запада Европы принесет дожди, на западе — с мокрым снегом.

Также в регионах прогнозируется сильный ветер, в западных областях — очень сильный.

"В среду к мокрому и ветряному состоянию присоединится еще и дальнейшее похолодание", — добавила Диденко.

Ворвется холодный циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине 
Ворвется холодный циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине 

Так, температура воздуха в течение дня на западе, севере и в Винницкой области составит +4... +9 градусов. В центральных областях — +6... +11 градусов, на востоке и юге — +9... +14 градусов.

Ворвется холодный циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине 
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"В выходные осадков будет меньше, солнца станет больше и везде ощутимо потеплеет. А циклон, отбившись от нас мячиком, отскочит уже далеко на северо-восток из Украины", — уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дала подробный прогноз, какой будет зима в Украине.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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