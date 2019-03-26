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Снег и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

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В Украине в среду, 27 марта, прогнозируется сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ночью ожидается до -3 градусов, днем +3 +6 градусов. Только на востоке и на юго-востоке будет теплее + 5 + 11 градусов и дождь.

В Киеве 27 марта мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально только +4 +5 градусов.

Снег и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
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Диденко добавила, что с 28 марта погода начнет выравниваться, к концу недели ожидается потепление.

Снег и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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