Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине во вторник, 3 декабря, ожидается снег, а также мокрый снег – осадки при этом могут быть очень сильными. Самой сложной ситуация будет в ближайшую ночь.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся.

"На западе и севере ожидаются в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На юге Украины дождь и местами мокрый снег выпадать преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится", – уточнила Диденко.

Также она предупредила о порывистом сильном северо-западном ветре.

"Ночью в Украине 0…-5 градусов, завтра днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на юге до +4…+6 градусов", – рассказала синоптик.

В Киеве вечером понедельника и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица. Во вторник будет небольшой снег.

"Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем ​​3 декабря около нуля. Уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление", – заявила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 2 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

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