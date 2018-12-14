Снег и морозы: синоптик дала прогноз погоды на выходные

В Украине ожидается постепенное прекращение осадков и снижение температуры воздуха.

Так, уже в ближайшее время ночью ожидается -2… -8 градусов, днем ​​-1… -4 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Над нашей территорию циклон стационирует, заполняется его низкое давление более высоким, и поэтому над севером, кое-где над центральной частью и западом Украины еще сегодня-завтра полетает снег", — добавила она.

В воскресенье, по словам синоптика, на крайнем западе количество осадков увеличится и несколько потеплеет.

"На следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода, лишь в западных областях выпадать периодически мокрый снег и снег", — уточнила Диденко.

В Киеве 14-15 декабря будет пролетать умеренный или даже небольшой снег, 16 декабря и далее — без существенных осадков.

"В столицу также придет похолодание. Ночью постепенно от -3-... 6 до -4…-9 градусов, днем ​​ожидается -2…-5 градусов. Окрепнет гололедица — осторожно!" — предупредила синоптик.

"14 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области и 14-15 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). 16-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность ( 2 уровень)", — добавили в службе по мониторингу снеголавинные ситуации.

При этом на курортах Египта на выходных сохранится теплая погода. Так, в Шарм-эль-Шейхе 15-16 декабря будет до +25 градусов, температура воды — до +20. В Хургаде — до +23, а температура воды составит +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 декабря, продолжаться снегопады. Больше всего осадков ожидается на севере страны.

Также снег будет идти на Западе, в центре страны и в Одесской области.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.