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Снег и морозы: синоптик дала прогноз на начало января в Украине

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В Украине 2019 год начнется с небольших перепадов температуры воздуха, а также осадков и гололеда.

"Хроника новогодней ночи: температура воздуха -3-10 градусов, на Харьковщине, Луганщине и Сумщине -9-14 градусов, на юге около нуля", - сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее прогнозу, 1 января небольшой снег наиболее вероятен на севере, западе и в центре. На юге и на востоке существенные осадки маловероятны.

Снег и морозы: синоптик дала прогноз на начало января в Украине

"Корреспондент"

2 января в Украине, кроме южной части, осадки увеличатся и усилится ветер, а 3 января усилятся морозы.

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В Киеве ночью 1 января 2019 года ожидается -3-5 градусов, местами возможен небольшой снег.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко дала прогноз погоды на Новый год по всей Украине, согласно которому ожидается умеренная температура и осадки.

Также уже известно, чего ожидать на рождественские праздники в Украине и других европейских странах.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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