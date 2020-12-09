Снег и морозы до -9: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине

Погода в Украине в среду, 10 декабря, ухудшится – в нескольких регионах страну накроют дожди с мокрым снегом и ударят морозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, лишь в восточных и части южных областях не предвидится осадков. Холоднее всего будет в Харьковской и Луганской областях – до -9 градусов ночью. Средняя температура воздуха днем +1+5.

Синоптики отметили, что солнечно будет в Волынской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях и Крыму.

В Киеве 10 декабря ожидается днем с мокрым снегом. Согласно прогнозу метеорологов, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью -2-4, днем -1+1 градусов.

11 декабря погода станет немного улучшаться и дожди с мокрым снегом начнут отступать. Непогода лишь продолжится в западных регионах страны. Однако уже на выходные 12-13 декабря в стране выпадет снег, и усилятся морозы.

В столице также прогнозируется ухудшение погоды на 12-13 декабря. Синоптики сообщили , что снег будет идти ночью и днем. При этом температура будет держаться на уровне -1+1 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Николая, Рождество и Новый год.