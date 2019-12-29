Снег и мороз: появился уточненный прогноз погоды на Новый год

В Украину на Новый Год-2020 придет зимняя погода – температура воздуха опустится до "минуса", а также ожидается снег.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра, специалисты которого предупредили, что на всех дорогах, кроме южных областей, ожидается гололедица.

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"В Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье) снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега", – сказано в сообщении.

В понедельник, 30 декабря, будет преобладатьсухая погода. Температура воздуха в западных областях ночью опустится до -7 градусов, днем прогреется до 0. На Востоке ожидается ночью -2… -4, а днем – -1.. +1.

В центральных областях столбик термометра ночью опустится до -7, а днем ожидается 0. На Юге ночью будет до -5, а днем до +4. В Киеве будет преобладать солнечная погода: ночью -3… -5, днем 0… -2.

Во вторник, 31 декабря, выпадет снег. Температура воздуха в западных областях ночью опустится до -7 градусов, днем прогреется до +2. На Востоке ожидается ночью -3… -6, а днем – -1.. +1.

В центральных областях столбик термометра ночью опустится до -7, днем -1… +2. На Юге ночью будет до -7, а днем до +4, без осадков. В Киеве ночью -3… -5, днем 0… +2.

В новом году, 1 января, почти на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха в западных областях ночью до -2, днем прогреется до +4. На Востоке ожидается ночью до -1, а днем до +2.

В центральных областях столбик термометра ночью опустится до -2, а днем ожидается +3. На Юге ночью будет до -1, а днем до +4. В Киеве пройдет снег: ночью -1… +1, днем +1… +3 и снег.

В четверг, 2 января, будет солнечно и тепло. Температура воздуха в западных областях ночью опустится до -2, днем прогреется до +4. На Востоке ожидается ночью до -4, а днем до +1.

В центральных областях столбик термометра ночью опустится до -3, днем до +3. На Юге ночью будет до -2, а днем до +4. В Киеве ночью -1… -3, днем +1… +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому прогнозируется теплая погода.

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