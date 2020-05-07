Снег и ледяной дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине 7 мая еще сильнее ухудшатся погодные условия – кроме дождей с грозами, в некоторых областях ожидаются сильный ветер и мокрый снег.

Во многих регионах из-за этого объявлено штормовое предупреждение. Такой прогноз на четверг дали синоптики Укргидрометцентра.

Прогнозируются умеренные и значительные холодные дожди по всей стране;

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с;

Температура воздуха местами опустится до +1 градуса.

По данным синоптиков, в четверг значительные дожди пройдут по всей территории страны. Тогда как грозовая погода будет наблюдаться на западе, а также в центральных областях.

В Карпатах будет идти мокрый снег, ожидается и усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура в Украине будет на уровне +10... +15, в восточных и большинстве южных областей – до +16... +21 градуса. На высокогорье Карпат, где ночью наблюдались заморозки до -3, днем воздух прогреется лишь до +1... +6 градусов.

Погода в Украине 7 мая meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных областях Украины 7 мая прогнозируют значительную снеголавинную опасность – утром там выпало до 15 сантиметров снега.

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