Главная Новости
7 мая • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Снег и ледяной дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

786
Читать материал на украинском

В Украине 7 мая еще сильнее ухудшатся погодные условия – кроме дождей с грозами, в некоторых областях ожидаются сильный ветер и мокрый снег.

Во многих регионах из-за этого объявлено штормовое предупреждение. Такой прогноз на четверг дали синоптики Укргидрометцентра.

  • Прогнозируются умеренные и значительные холодные дожди по всей стране;

  • Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с;

  • Температура воздуха местами опустится до +1 градуса.

Снег и ледяной дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

По данным синоптиков, в четверг значительные дожди пройдут по всей территории страны. Тогда как грозовая погода будет наблюдаться на западе, а также в центральных областях.

В Карпатах будет идти мокрый снег, ожидается и усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура в Украине будет на уровне +10... +15, в восточных и большинстве южных областей – до +16... +21 градуса. На высокогорье Карпат, где ночью наблюдались заморозки до -3, днем воздух прогреется лишь до +1... +6 градусов.

Погода в Украине 7 мая

Погода в Украине 7 мая

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в западных областях Украины 7 мая прогнозируют значительную снеголавинную опасность – утром там выпало до 15 сантиметров снега.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода синоптик Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги