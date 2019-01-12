Снег и лавинная опасность: синоптики предупредили о сложной погоде в Украине 

В Украине 13 января ожидается местами снег, на Закарпатье умеренный мокрый снег, только в южной части без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщил Укргидрометцентр, объявлено штормовое предупреждение.

Снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями ожидается 13-14 января в горах Закарпатской области, 14 января - в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области - угроза оползней снега на дороги.

Средняя лавинная опасность (2 уровень) сохраняется 13 января в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей, 14 января - в горах Черновицкой области.

Температура ночью составит 3-8° мороза, в восточной части и Карпатах 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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