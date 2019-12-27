Снег и гололед: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В пятницу, 27 декабря, в Украину придет похолодание. Температура воздуха приблизится к нулю, а также на западе страны пойдет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура воздуха в западных регионах составит +1…+3 градуса. Здесь ожидается гололед.

Новости Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

"27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица, ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

В центре будет до +4, пройдет снег с дождем. На востоке температура воздуха достигнет +5 градусов, ожидается небольшой дождь. На юге Украины будет до +6, здесь также пройдут дожди.

В Киеве 27 декабря +1…+3, будет мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому ожидается теплая погода.

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