Снег и гололед: какой будет погода в Украине в канун Нового года

В последний день 2019 года, 31 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег с дождем и гололед.

Исключение м станут только южные и восточные регионы, где осадков не ожидается, сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

Также синоптики отметили, что в этот день будет ветреная погода. Ветер будет западный и северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с. А на юге и вовсе будут порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем – ​​1-6 градусов тепла. В Карпатах в течение – суток 2-7 градусов мороза.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Что касается Киева, то здесь погода в последний день года обещает быть прохладной и также ветреной. Утром небо будет ясным, однако уже во второй половине дня и вечером начнет падать небольшой мокрый снег с дождем.

Погода 31 декабря "Главком"

Температура воздуха днем ​​составит 2-4 градусов тепла, в новогоднюю ночь – около 0 градусов. "Однако учитывайте порывистый северо-западный ветер, ведь он добавит дискомфорта. На столичных дорогах будет наблюдаться гололедица, поэтому водители – будьте особенно осторожны! По состоянию на 7:00 в Киеве без осадков. Температура воздуха – 2 градуса тепла. Атмосферное давление – 744 мм ртутного столбика. Относительная влажность – 69%", – сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому прогнозируется теплая погода.

В то же время Укргидрометцентр спрогнозировал, что на сам Новый год стоит ожидать снежной и морозной погоды.

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