Снег и дожди сковали Украину: спасатели объявили I уровень опасности

По состоянию на утро 11 декабря в Украине из-за непогоды без электричества остались 173 населенных пункта в трех областях. По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине продолжит идти дождь с мокрым снегом – объявлен I уровень опасности.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дождь, мокрый снег и порывы обесточили 79 населенных пунктов в Киевской области, Житомирской – 58, Черновицкой – 36.

Спасатели предупредили, что ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях Украины – гололед, на дорогах гололедица. При этом в южных и центральных областях будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Также в Киеве и Киевской области ночью 11 декабря гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)

В ГСЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 11 декабря, ожидается холодная и сырая погода. Дожди с мокрым снегом пройдут только в западных областях. При этом температура будет плюсовая, около +3+5 градусов.

Морозы до -6-8 градусов ударят в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. При это в регионе будет солнечная погода без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря Укргидрометцентр

В Киеве средняя температура будет 0+2 градуса, без осадков днем. В "Киевпастрансе" добавили, что в столице в связи со сложными погодными условиями введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Прогноз погоды в Киеве и области на 11 декабря Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи рассказали, что в Украине 11-13 декабря ожидается ухудшение погоды: мокрый дождь и снег, местами гололед.