Снег, холод, сильный ветер: в Украине резко ухудшится погода

В среду, 24 октября, в Украине ожидается холодная погода, дожди и сильный ветер.

Как информирует в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях вероятны осадки с мокрым снегом.

"Циклон пока что над Финляндией, готовится прыгнуть на Беларусь, и мячиком завтра отпрыгнет от Украины и погонит на северо-восток", - написала она, посоветовав подготовиться к непогоде.

Согласно данным Укргидрометцентра, на западе страны дневная температура будет колебаться преимущественно от 4 до 8 градусов тепла, в центре и на севере - от 5 до 8, а на юге и востоке - от 10 до 17 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни синоптики ожидают падение температуры до нуля градусов, но прогнозируют потепление уже на выходные.