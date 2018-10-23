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Снег, холод, сильный ветер: в Украине резко ухудшится погода

2.8тЧитать материал на украинском

В среду, 24 октября, в Украине ожидается холодная погода, дожди и сильный ветер.

Как информирует в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях вероятны осадки с мокрым снегом.

"Циклон пока что над Финляндией, готовится прыгнуть на Беларусь, и мячиком завтра отпрыгнет от Украины и погонит на северо-восток", - написала она, посоветовав подготовиться к непогоде.

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Согласно данным Укргидрометцентра, на западе страны дневная температура будет колебаться преимущественно от 4 до 8 градусов тепла, в центре и на севере - от 5 до 8, а на юге и востоке - от 10 до 17 градусов тепла.

Снег, холод, сильный ветер: в Украине резко ухудшится погода
Снег, холод, сильный ветер: в Украине резко ухудшится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни синоптики ожидают падение температуры до нуля градусов, но прогнозируют потепление уже на выходные.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоди" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоди
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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