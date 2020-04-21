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21 апреля • обновлено в 08:00
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Снег и заморозки: синоптик дал неожиданный прогноз погоды в Украине до конца апреля

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До конца апреля погода в Украине будет нестабильной, ожидают даже снег.

Об этом OBOZREVATEL рассказал синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло. "Во второй половине апреля у нас очень сложная погода. Будет прохладно, ночью возможны заморозки, а днем температура будет +10 градусов, иногда +15", – сообщил Мурмыло.

Апрель будет прохладным

Апрель будет прохладным

Синоптик утверждает, что такая погода в апреле в рамках нормы и немного ниже. "Для людей холодно, но, по климатическим нормам, температура совсем ненамного ниже", – подчеркнул он.

Обещают дождь со снегом

Обещают дождь со снегом

Есть вероятность, что в оставшиеся дни пройдет даже мокрый снег. Но, по словам Мурмыло, он не будет создавать устойчивый покров, а будет сразу таять. И это также характерно для апреля.

Также местами пройдут дожди, но они будут небольшими.

Но все-таки уже весна

Но все-таки уже весна

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, до конца месяца в Киеве обещают температуру +11...+18 и небольшие дожди.

Снег и заморозки: синоптик дал прогноз погоды до конца апреля

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале недели, с 20 апреля, существенно ухудшится – ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе и на почве. В то же время ближе к концу недели погода улучшится – уже в пятницу, 24 апреля, в нескольких областях прогнозируется до +19.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Тег
погода
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