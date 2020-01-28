Снег до 40 см! Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Во вторник, 28 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий и выпадение в Карпатах снега до 40 см.

Об этом в Facebook сообщают спасатели в Украинских Карпатах.

"Вечером 28 января и в течение 29 января в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег, метель. Ожидается прирост снежного покрова высотой до 20 см, на высокогорье до 40 см", – говорится в сообщении.

Карта погоды на 28 января Скриншот

Карта погоды на 29 января Скриншот

При этом ночью в горах похолодает до -4-9 градусов.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что 29 января ночью на Закарпатье ожидаются осадки. При этом в большинстве северных и центральных областей страны ночью будет без существенных осадков.

Лишь на западе Украины местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Снег в Карпатах Facebook спасателей Украины

По прогнозу синоптиков, в Украине ветер ожидается южный с переходом на западный, 7-12 м/с, кроме восточных областей, где порывы усилятся до 15-20 м/с.

Средняя температура в течении суток по стране от -1 до +4. Но днем на юге страны ожидается 5-10 тепла.

Погода 29 января Укргидрометентр

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram