Снег до 40 см! Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Во вторник, 28 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий и выпадение в Карпатах снега до 40 см.
Об этом в Facebook сообщают спасатели в Украинских Карпатах.
"Вечером 28 января и в течение 29 января в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, снег, метель. Ожидается прирост снежного покрова высотой до 20 см, на высокогорье до 40 см", – говорится в сообщении.
Карта погоды на 28 января
Скриншот
Карта погоды на 29 января
Скриншот
При этом ночью в горах похолодает до -4-9 градусов.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что 29 января ночью на Закарпатье ожидаются осадки. При этом в большинстве северных и центральных областей страны ночью будет без существенных осадков.
Лишь на западе Украины местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.
Снег в Карпатах
Facebook спасателей Украины
По прогнозу синоптиков, в Украине ветер ожидается южный с переходом на западный, 7-12 м/с, кроме восточных областей, где порывы усилятся до 15-20 м/с.
Средняя температура в течении суток по стране от -1 до +4. Но днем на юге страны ожидается 5-10 тепла.
Погода 29 января
Укргидрометентр
Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.
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