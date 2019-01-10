''Снег-б*ндеровец'': оккупантов ''спалили'' на новой лжи в ''ДНР''

Оккупированный Донецк оказался в снежном плену из-за бездействия так называемых "властей ДНР".

Об этом в своем блоге для OBOZREVATEL написал блогер Фашик Донецкий, поделившись также сделанными в городе снимками. На кадрах видно, что дворы утопают в снегу, в то время, как пропагандистские ресурсы похвастались "идеально чистым" центром. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"Но снег. Снег – он, с*ка, б*ндеровец. Он приходит неожиданно с целью дискредитировать оккупационные власти и показать, что рукож*пые оккупационные власти думают тупо о том, чтобы украсть, а не о благоустройстве города", – пишет блогер.

Фашик Донецкий

"Можно сколько угодно снимать фейковые сюжетики про то, что трехбуквенное недоразумение развивается, и как чистят снег в Донецке, но выехав за центр города или в ту же Макеевку все видно: прочищены только основные магистрали, а сосульки на крышах и дворы – все в снегу", – отметил он.

Причина, по мнению блогера, ясна – вся "элита" живет в центральной части города, не думая об окрестностях. "Почему не чистят снег в Донецке? Потому что в погоне за воровством и экономией топлива оккупационные власти решили выехать на рабском труде ДРСУ – пусть лопатами машут", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с магазинов "ДНР" исчезла украинская соль.