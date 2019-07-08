СНБО провел срочное заседание из-за телемоста с Россией: что решили

Совет национальной безопасности и обороны в понедельник провел экстренное собрание из-за намерений телеканала NewsOne провести телемост с пропагандистским "Россия 1".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", – рассказал он.
СНБО провел заседание из-за телемоста с Россией
По словам Данилюка, некоторые детали он не может разглашать из-за секретности.
"NewsOne отменен так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.
Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne и пропагандистским российским "Россия 24".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказатьсяподконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.
Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудилателемост с российскими пропагандистами.
Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромилателеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 1".
Телеканал NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.
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