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СНБО провел срочное заседание из-за телемоста с Россией: что решили

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Совет национальной безопасности и обороны в понедельник провел экстренное собрание из-за намерений телеканала NewsOne провести телемост с пропагандистским "Россия 1".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", – рассказал он.

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СНБО провел заседание из-за телемоста с Россией

СНБО провел заседание из-за телемоста с Россией

По словам Данилюка, некоторые детали он не может разглашать из-за секретности.

"NewsOne отменен так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Телемост с Россией
Место
Украина
Тег
СНБО
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Torre Juan
Torre Juan
Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Отменили о пожурили. Не получилось, попробуем еще раз.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Телемостов бояться - телевизор не включать.
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