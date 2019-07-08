СНБО провел срочное заседание из-за телемоста с Россией: что решили

Совет национальной безопасности и обороны в понедельник провел экстренное собрание из-за намерений телеканала NewsOne провести телемост с пропагандистским "Россия 1".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", – рассказал он.

СНБО провел заседание из-за телемоста с Россией

По словам Данилюка, некоторые детали он не может разглашать из-за секретности.

"NewsOne отменен так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подчеркнул он.

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