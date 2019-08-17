СНБО призвали к радикальным действиям из-за пожара в одесском отеле: в чем суть

И.о. председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова решила обратиться Совет национальной безопасности и обороны Украины в связи с пожаром в одесской гостинице "Токио Стар".

Она призвала СНБО разработать и внести изменения в законодательство, во избежание отказов в проверке пожарной безопасности на объектах. Об этом Шаталова сообщила на своей странице в Facebook.

"Планировалась проверка ДСНС по соблюдению противопожарных норм, к которой ДСНС не допустили из-за изменения арендатора (гостиницы, - прим.ред.). Такая проверка могла бы предотвратить трагедию! Чтобы реально изменить эту "схему "избежать ответственности, готовлю письмо в СНБО о необходимости разработки и внесения изменений в законодательство с целью уточнения объекта проверки пожарной безопасности, который бы охватывал не только юридическое лицо – субъекта хозяйствования, но и объект, на котором осуществляется деятельность по временному размещению туристов", – написала и.о. председателя Одесской ОГА.

Светлана Шаталова izvestiya.odessa.ua

Она отметила, что все необходимые экспертизы должны быть проведены в максимально сжатые сроки.

"Просила Офис президента помочь в ускорении пожарно-технической экспертизы, которая поможет определить причины пожара", – добавила Светлана Шаталова.

Также она подчеркнула, что в отеле находилось много иностранцев, представительство МИД в Одессе контактирует с ними, чтобы собрать информацию и сообщить их семьям и соответствующим дипломатическим учреждениям, а Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области координирует работу по их идентификации и документированию.

Одесский горсовет обеспечивает всех пострадавших горячим питанием, принято решение об их временном размещении на коммунальных объектах.

По информации Шаталовой, с целью комплексного подхода к проблеме, проведение профилактических и предупредительных мероприятий, с понедельника будет создана межведомственная рабочая группа по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории Одессы и Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. В результате погибли девять человек. На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на отель "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор".

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